Mercato ittico, no grazie: "Salviamo il nostro verde"

"No al nuovo mercato ittico in via Muccioli, questa è una zona residenziale ed un polmone verde che dobbiamo salvaguardare". A ricordarlo è Virginia Pelliccioni, portavoce del comitato di via Sinistra del porto, riunitosi ieri davanti al futuro mercato. La crociata dei residenti della zona di San Giuliano mare è tutta rivolta alla struttura di 5500 metri quadrati i cuoi lavori dovrebbero iniziare nei primi mesi nel 2025 per ospitare il nuovo ingrosso del pesce di Rimini. "Non abbiamo nulla contro i pescatori e il loro lavoro – continua Pelliccioni -. Il problema è la costruzione del mercato proprio in questo luogo, un centro residenziale e inadeguato per tale commercio. Per prima cosa causerebbe problemi ambientali legati al cambiamento climatico. Questa è una zona incuneata tra il fiume Marecchia e il porto ai due lati e con davanti il mare: un terreno fragilissimo che non deve essere sfruttato più del dovuto. Ce lo dicono gli scienziati e i geologi, l’impermeabilizzazione del suolo è una tematica sempre più importante in questi tempi di alluvioni e coprire un fazzoletto verde di cemento significa creare un danno alla città". Un’altra problematica che i residenti di via Sinistra del porto e via Muccioli non sottovalutano è l’inquinamento acustico che un mercato ittico ben più grande dell’attuale provocherebbe. "La struttura porterà confusione e smog– riprende la portavoce del comitato -. Un marcato ittico in mezzo alle abitazioni vuol dire camion, muletti, tir che ogni notte fanno avanti e indietro per una strada che per di più è anche stretta". Il grido dei residenti è tutto diretto all’amministrazione affinchè scelga un altro luogo per la nuova struttura e soprattutto renda partecipe la cittadinanza dei progetti futuri. "I cittadini devono essere informati se si fanno interventi di questo tipo. Lo scorso novembre ci siamo svegliati con camion e operai che gettavano la prima colata di cemento nel futuro parcheggio della struttura. Una sorpresa amara che non ci aspettavamo proprio". Dal canto loro i residenti e il comitato di via Sinistra del porto hanno già chiesto un incontro con il comune . "Tramite la consigliera Gloria Lisi abbiamo anche chiesto l’accesso agli atti due mesi fa, ma di questi ultimi non abbiamo ancora visto neanche l’ombra". Gloria Lisi che nel frattempo annuncia che presenterà un’interrogazione avente per oggetto il nuovo mercato ittico.

Federico Tommasini