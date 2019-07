Cattolica (Rimini), 26 luglio 2019 – “Da domani Cattolica sarà il primo Comune a poter utilizzare i monopattini elettrici sull’intero territorio. Comincia una nuova era: quella della micromobilità elettrica”. Così il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha dato ufficialmente il via alla sperimentazione. Dopo aver presentato il progetto, nella cornice di piazza Primo Maggio, il ministro non ha voluto perdere l’occasione di salire a bordo di uno dei monopattini della ditta BIT Mobility per un test-drive sul lungomare Rasi – Spinelli insieme al sindaco Mariano Gennari (foto).

“Finalmente – ha aggiunto Toninelli - residenti e turisti potranno muoversi con veicoli ‘smart’, tecnologici, agili, non inquinanti, poco ingombranti e soprattutto piacevoli da guidare. Sono certo che altri Comuni seguiranno l’esempio di Cattolica”.

“Cattolica – ha aggiunto il sindaco Gennari – conta un milione e 800mila pernottamenti all’anno a fronte di un territorio di 5 km quadrati. Con questi numeri, la sostenibilità diventa per noi una priorità assoluta”.

Spazio quindi anche ai temi ‘caldi’ degli ultimi giorni. “A chi mi dice che sono il ministro dei blocchi (il riferimento è all’alleato di Governo, Matteo Salvini, ndr), rispondo con il decreto sblocca cantieri, grazie al quale daremo il via a 50 miliardi di opere veramente utili per il Paese”.

Per quanto riguarda invece i lavori sulla Statale 16, in particolar modo le rotatorie all’altezza di via Coriano e della strada per San Marino, Toninelli invita “il sindaco di Rimini Gnassi ad un incontro al Ministero. La mia porta è aperta, insieme possiamo trovare la soluzione”.

© Riproduzione riservata