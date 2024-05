Montecopiolo a caccia di altri medici di base: offre l’ambulatorio gratis

Il Comune di Montecopiolo da mesi cerca medici di base. Una sede ambulatoriale gratuita è stata messa a disposizione in centro, da mesi, per i medici non solo dei comuni limitrofi ma anche dell’intero distretto sanitario. Ad oggi un solo professionista in più ha deciso di garantire assistenza. E questo implica ancora pochi giorni d’apertura a disposizione della popolazione. L’appello era stato lanciato il 21 febbraio scorso. Oggi l’unico ad aver dato la disponibilità è il dottor Claudio Lucchetti di Novafeltria. "La sede ambulatoriale gratuita viene garantita – dicono dal Comune – il lunedì mattina e il mercoledì pomeriggio. Si aggiungerà il martedì pomeriggio per le visite domiciliari di Lucchetti. Per i pazienti dei medici Francesco e Valentina Donati, le prestazioni domiciliari all’interno del territorio di Montecopiolo saranno garantite direttamente da loro". Anche se il Comune rassicura i residenti, il problema persiste.

Solo qualche tempo fa la stessa amministrazione di Montecopiolo scriveva all’Ausl: "Alcuni giorni in più d’apertura dell’ambulatorio non lascerebbero la popolazione sprovvista di un’adeguata copertura sanitaria. Molti sono costretti a rivolgersi a medici di comuni limitrofi, che però poi si ritrovano a dover gestire un elevato numero di pazienti fuori dal proprio territorio. Per questo lasciamo ancora aperta la disponibilità di integrare il servizio di ambulatorio ad altri medici dell’alta Valmarecchia e del distretto".