‘Morto nell’uovo’, un mistero nella Rimini di fine anni Novanta

Un mistero che si svolge nella Rimini di fine anni Novanta in cui il termine femminicidio si sta rivelando per la prima volta al mondo. È questa la trama del nuovo libro di Rosalba Corti. Alla sesta pubblicazione narrativa, l’autrice riminese racconta la storia di un giornalista che non riesce ad emergere nel suo mestiere e prova a sfruttare il crimine ai danni di una donna per farsi largo nel suo lavoro. Morto nell’uovo è il titolo del lavoro che prende il nome dal detto siculo che sta ad indicare il pulcino che non riesce a svilupparsi all’interno del suo uovo; così anche il giornalista nel racconto fatica ad emergere.

"L’idea di questo libro ce l’avevo in testa da un pò – racconta l’autrice –

Le narrazioni ruotano attorno al femminicidio, in un giallo che si sviluppa all’ombra di una grande amicizia tra due personaggi fondamentali" .

L’autrice per il suo libro è stata ispirata dalla figura di un giornalista di successo, la fantasia e la creatività hanno fatto il resto. La figura del bravo cronista è stata ribaltata e trasformata in un alter ego narrativo agli antipodi della figura reale: un uomo in affanno nel suo lavoro e in cerca di notizie appetibili.

Il libro, autoprodotto da Rosalba Corti, è già in vendita su Amazon e sta riscuotendo un discreto successo nelle vendite.

L’autrice, che all’attivo conta già sei libri pubblicati collabora con il Resto del Carlino di Rimini, è già al lavoro sul suo prossimo libro Dimagrire con i Pinguini tattici Nucleari, un racconto che spiega come lei stessa abbia combattuto un brutto periodo della sua vita grazie ai testi del gruppo musicale bergamasco.

Federico Tommasini