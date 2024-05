Nel roller l’Italia ha tanti atleti al top

Roller è uno sport in cui hai sempre qualcosa di nuovo da imparare: velocità e stile. Sono più le volte in cui sbagli che le volte in cui fai bene, ma è bello guadagnare risultati nel tempo. È uno sport che richiede passione, pazienza e perseveranza. In Italia ci sono tanti atleti campioni nel mondo: Lorenzo Guslandi, Valerio degli Agostini nello Style Classic di coppia, Lorenzo Demuru, campione nei mondiali di Battle Slalom, Francesca Conzi, Matilde Arosio e Elisa Paoli nel Cross femminile nei mondiali 2023. Insomma, l’Italia anche nel roller ha molti atleti che si fanno sentire.

Lucia Molari 3 F