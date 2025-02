"Nessuna commemorazione per le vittime delle foibe"

Scoppia la polemica politica sulla Giornata del ricordo. "Ennesimo silenzio della giunta comunale nei confronti delle vittime delle foibe – attacca il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Flavio Mauro – Anche quest’anno la giunta presieduta dalla sindaca Franca Foronchi aveva il dovere di organizzare adeguati eventi commemorativi in onore della Giornata del ricordo così come ha fatto per la Giornata della memoria, entrambe istituite per legge. Invece l’amministrazione e l’assessorato alla Cultura di Cattolica non hanno ricordato i nostri connazionali massacrati dai comunisti titini. A questo punto come Fratelli d’Italia non possiamo che sottolineare un silenzio colpevole. Mi sorge il dubbio se questa amministrazione abbia fatto o meno i conti con il proprio passato, e ci chiediamo come nel 2025 le istituzioni possano ancora trovare scomodo raccontare e condannare la violenza comunista che si è abbattuta su migliaia e migliaia di civili italiani inermi". Già in passato, ricostruisce Mauro, "in occasione di alcuni emendamenti presentati dal sottoscritto, l’amministrazione si è rifiutata di condannare i crimini del comunismo, adesso questo silenzio. Un comportamento simile, reiterato negli anni, è inaccettabile da parte di istituzioni che, prima di essere di sinistra, dovrebbero prima di tutto rappresentare tutti i cittadini".