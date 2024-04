New Rimini, esordio in casa con Rovigo

Debutto casalingo per New Rimini, che dopo l’1-1 nelle due sfide in terra parmigiana contro Crocetta dello scorso weekend, è pronto per tornare a ricevere l’abbraccio dei tifosi nella giornata di oggi. Si gioca alle 15 e alle 20 contro Rovigo, unica squadra che ha messo a segno una doppietta nel girone C, tra l’altro contro Ronchi dei Legionari. Un impegno tosto per la truppa di Dorian Castro. "Siamo determinati e vogliosi di giocare due belle partite - dice proprio il manager di New Rimini – confermando la determinazione mostrata a Parma. Stavolta saremo a casa nostra e sono convinto che saliremo di livello. Abbiamo lavorato questa settimana sull’attacco, perché dobbiamo produrre di più, e coi lanciatori sul controllo. Mi aspetto una bella partecipazione dei tifosi allo stadio". Per i Pirati i partenti saranno Tommaso Aiello ed Eduard Paredes, mentre Rovigo presenterà presumibilmente sul mound Enrico Crepaldi e Javier Diaz. Nel box di battuta veneto occhio a Nick Nosti, che nelle prime due gare ha infilato un eccellente 5/7. In casa riminese sarà assente Tomas Canuti. "Tomas è un ragazzo d’oro e un atleta di valore – il commento del General Manager Mario Chiarini – e certamente ci avrebbe dato una grossa mano. Bisogna fare i conti anche con la sfortuna e tutti insieme daremo un pochino di più per ovviare alla sua mancanza". Nel girone di New Rimini si giocano anche Padova – Crocetta e Ronchi – Cagliari. Una seconda giornata di gare già importante per capire gli equilibri del raggruppamento, ricordando che la prima a fine giugno avrà accesso agli spareggi per i quarti playoff, mente per tutte le altre saranno playout. Per New Rimini è l’inizio di una striscia di partite casalinghe consecutive. Dopo le due con Rovigo, la settimana prossima allo stadio dei Pirati arriverà Ronchi.

l. z.