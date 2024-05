New Rimini sfida Crocetta: "Il gruppo è in crescita"

Impegno casalingo per il New Rimini, che comincia il girone di ritorno affrontando in una doppia partita il Crocetta (ore 15 e ore 20).

All’andata finì con un pari, con i Pirati a imporsi 8-1 nella pomeridiana e a chinare il capo nella serale (0-4). Oggi è sfida tra due delle tre capoclassifica a quota sei vinte e quattro perse (l’altra è Rovigo) e dunque si tratta di uno scontro già interessante per capire le dinamiche finali dell’alta classifica.

"Chiedo alla squadra di saper riconoscere i momenti positivi e il livello a cui deve giocare – dice Dorian Castro, manager di New Rimini -. Dobbiamo concentrarci su questo, sfruttando tutte le opportunità che la partita ci offre e riuscendo a mantenere l’equilibrio. La vittoria serale contro Cagliari dimostra che questo sport ti dà l’opportunità di rimontare e rimetterti in carreggiata, l’importante è non perdere l’identità assunta ogni giorno che si va in diamante. Crocetta è forte, ma affrontare questo tipo di squadra ti offre l’opportunità di crescere e di essere al livello di ciò che viene richiesto. Gli infortunati? Niente alibi, giochiamo coi ragazzi che sono a posto e sono sicuro che ognuno di loro sarà all’altezza della sfida. Poi avremo la pausa, che serve a tutte le squadre. Io vedo un gruppo in crescita, la qualità della squadra sta aumentando, mi piace l’impegno di ogni giocatore che alimenta la crescita generale".

Occhio, nella squadra ospite, al grande ex Eriel Carrillo. Un lanciatore che anche in questo primo scorcio di stagione ha mostrato di saper essere estremamente incisivo e di poter dominare. Finora il suo score parla di 4 vinte e 1 persa, con 2.74 di media pgl. Sarà lui a occupare il monte nella gara serale, mentre questo pomeriggio Crocetta schiererà uno tra Bigliardi (1-0, 3.05) e Montanari (0-3, 6.00). In battuta occhio a Nolberto Viloria (450) e Matteo Gerali (419), ma anche a due big come Poma e Sambucci.