Nicolò Felli, l’influencer degli azzurri: “Un Europeo sempre più social”

Rimini, 13 giugno 2024 – Nicolò Felli , riminese classe 1997 sognava a tutti i costi di lavorare un giorno nel mondo del calcio. In un modo o nell’altro ce l’avrebbe fatta e così è stato. Lunedì scorso è partito con la Nazionale azzurra, destinazione Dortmund, per documentare e ’vloggare’, come dice lui stesso, la spedizione tricolore ad Euro 2024. La storia non comincia qui, ma qualche prima.

"Ho iniziato a girare video nell’estate tra la quarta e la quinta superiore e oggi posso dire di aver trasformato la mia grande passione per il pallone in un vero e proprio lavoro". Si racconta così Nicolò che pubblicando i primi video su Youtube, poi Instagram e TikTok ha raggiunto i 4 milioni di followers sui social proponendo ai suoi spettatori challenge e sfide di qualsiasi tipo. Unica prerogativa: il calcio deve essere sempre il vero protagonista. "Fortunatamente non sono solo – continua la star dei social –. Io e i miei compagni di video abbiamo creato la ’Skills Crew’. Siamo in cinque ragazzi ed una ragazza e ci sfidiamo tra di noi oppure invitiamo grandi personaggi del mondo del calcio e non solo. Siamo in contatto con vari brand che lavorano con noi come TikTok, Juventus, Danone e altri".

Il progetto più ambizioso è però arrivato quest’anno con la partecipazione al ritiro pre-Europeo e in seguito ai match dell’Italia. "Siamo partiti da poco, mi sto ambientando, ma ho già sfidato diversi azzurri sulla loro cultura calcistica. Per ora Raspadori è quello che ne sa di più. Quando c’è da fare festa invece Donnarumma è sempre in prima fila". Nicolò Felli rimarrà in Germania per tutto il soggiorno della Nazionale italiana ad Euro 2024, mentre i suoi compagni della crew si susseguiranno a turno nel ritiro per girare contenuti per i social.

"La mia vera forza sono i miei colleghi che con me girano i video, senza di loro sarebbe molto più complicato". La ’Skills Crew’ è composta da ragazzi di Rimini che cercano di portare il loro amore per il pallone nel mondo, senza dimenticare lo loro origini. "La maggior parte dei video che abbiamo girato hanno come sfondo la riviera. Uno dei nostri quartier generali è proprio il campetto della chiesa di Bellariva in cui calciamo rigori, facciamo partitelle e tante altre sfide che proponiamo poi sui nostri canali".

Nicolò Felli in questi giorni è molto impegnato nel seguire il ritiro italiano in Germania. "Quella che abbiamo avviato in questi giorni è una partnership tra TikTok, Figc e la ’Skills Crew’. Il nostro intento è portare l’esperienza azzurra creando contenuti a tu per tu con i campioni".

Domandando a Nicolò se avrebbe mai pensato di arrivare a questo punto, lui non ci pensa troppo. "Quando ho iniziato a fare video non credevo molto in me stesso, ma sapevo che quello dei social era l’unico modo per ’vivere’ di calcio. Il fatto di essere arrivato insieme ai miei amici alla Nazionale è il coronamento del nostro sogno, iniziato qualche anno fa e portato avanti tutti assieme".