Noah e Ludovica: i nomi più gettonati

E’ Noah il nome preferito da mamme e papà riccionesi nel 2024 per i figli maschi. Al secondo posto Tommaso, mentre per le bimbe i più gettonatri sono stati Ludovica e Maddalena. Incuriosisce il fatto che al primo posto ci sia un nome straniero, anche se a sceglierlo sono coppie riccionesi. Il riscontro arriva dall’Ufficio anagrafe di Riccione e da alcune parrocchie che hanno tenuto a battesimo i neonati. Soppianta Andrea, il più comune nella popolazione maschile riccionese. Noah, nome di origine ebraica che riporta a quello biblico di Mosè, è in crescita in tutta Italia. Tra i riccionesi che hanno chiamato il figlio Noah, c’è anche il consigliere comunale Massimo Montanari che spiega: "Abbiamo deciso di chiamare così nostro figlio perché ci piaceva l’etimologia ebraica della parola che significa ‘colui che porta la pace’. E poi perché suona bene. In termini generali questa scelta può essere determinata da più fattori, come ad esempio il riferimento a film di successo".

Per le bimbe al primo posto Ludovica, che in Italia è entrato nella top dieci. Di origine germanica e legato a figure di importanti sovrani e personaggi, significa ‘guerriera valorosa’. Nel 2024 a tredici bimbi (15 nel 2023) è stato dato sia il cognome del padre che della madre. Anche nei numeri dei neonati Riccione segue il trend nazionale. I nati nel 2024 sono stati solo 149, contro i 153 del 2023 e i 164 del 2022, vale a dire il numero più basso degli ultimi anni. Mese più prolifico con 21 bebè è stato agosto, il meno fertile con appena sette nascite aprile. Sta di fatto che la cicogna non compensa il numero dei decessi, 421 contro i 397 del 2023 e i 444 del 2022. Mesi più neri sono stati maggio con 46 morti, agosto (45) e febbraio (41).

La tendenza in atto da qualche anno porta a una decrescita della popolazione. Al 31 dicembre i riccionesi registrati erano 34.509 (16.250 maschi e 18.252 femmine), 154 in meno del 2023. Neppure il saldo tra emigrati e immigrati riesce più a compensare il calo delle nascite. Questo, come anticipato i giorni scorsi, porta anche a un costante invecchiamento della popolazione. Gli over 65 costituiscono il 27,39% del totale: la fascia d’età tra i 65 e i 74 anni conta 4.204 persone (11,82%), quella dai 75 agli 84 anni 3.510 (10,17%), mentre gli over 84 sono 1.738 (5,04%). Con 3.238 stranieri di 84 nazioni Riccione si afferma città multietnica, in testa 683 gli ucraini.

Nives Concolino