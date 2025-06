Nuova caserma nel 2026. FdI: "Si passi sotto il comando di Novafeltria"

Santarcangelo merita di avere una nuova caserma, al posto di quella attuale così angusta e obsoleta, e la tenenza dei carabinieri per poter disporre di più militari sul territorio. Lo si dice da tanti, troppi anni. Ma la soluzione, almeno per la caserma, sembra vicina. In questo primo anno di mandato, il sindaco Filippo Sacchetti e la giunta hanno lavorato intensamente su questo fronte. Ci sono stati incontri contatti con la Prefettura, per verificare la possibilità di ottenere la tenenza, che consentirebbe di avere molti più carabinieri in città. Non sarà facile, ma il Comune continuerà a provarci. E nel frattempo, sono state individuate due possibili sedi per la nuova caserma dei carabinieri. Bocche cucite ancora dall’amministrazione, ma la speranza è di chiudere la partita entro la fine dell’anno per poter dare ai carabinieri – finalmente – una caserma adeguata nel corso del 2026.

Sulla questione della sicurezza torna alla carica anche il consigliere di Fratelli d’Italia Italo Piscitelli, dopo la rapina alla gioielleria Pedrosi, i recenti episodi di spaccate e i furti in negozi e case. Per Piscitelli, serve un cambio di passo nell’organizzazione dell’Arma a Santarcangelo. La tenenza resta il grande obiettivo di tutti, ma nel frattempo secondo Piscitelli una soluzione potrebbe essere "inserire la stazione dei carabinieri di Santarcangelo sotto la giurisdizione della compagnia di Novafeltria".

"Pur riconoscendo il valore e l’impegno della stazione dei carabinieri di Santarcangelo (che oggi fa riferimento a Rimini, ndr), il passaggio alla compagnia di Novafeltria può rappresentare l’evoluzione strategica per l’intero sistema di sicurezza locale. Questo cambiamento garantirebbe una maggiore disponibilità di uomini, una più efficiente gestione del territorio, una migliore sinergia tra le forze dell’ordine". Tradotto: "Più uomini per il presidio di Santarcangelo, tempi di intervento più rapidi in situazioni di emergenza, maggior supporto alla polizia locale". Per questo con un’interrogazione al prossimo consiglio comunale "chiederò all’amministrazione di valutare la proposta di trasferimento della stazione dei carabinieri di Santarcangelo sotto la giurisdizione della compagnia di Novafeltria".