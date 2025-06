Nuova ciclabile: primo incidente: "Va migliorata e illuminata tutta"

Appena inaugurata la nuova pista ciclabile tra Santarcangelo e San Martino dei mulini, si è registrato il primo incidente con un giovane portato via in ambulanza. A spiegare la causa dell’incidente è il capogruppo di Alleanza civica Barnaba Borghini, che su quella pista ci passa più volte. "Hanno lasciato un tratto in discesa, all’incrocio tra due ciclabili, solo con ghiaia non pressata ed è molto pericoloso. Proprio il giorno di apertura della pista, uno dei primi ciclista passati in quel tratto è caduto e si è ferito. È arrivata anche l’ambulanza. Ero presente con la mia famiglia e si è fermata anche la carovana dell’inaugurazione", racconta il consigliere. Che osserva: "Quel punto non è sicuro e la pista andava completata meglio. Visto l’investimento fatto, andava ultimata meglio o almeno occorreva verificare se ogni tratto della pista fosse a posto. Il tratto in ghiaia lasciato così, senza pressarla, è molto pericolosa in caso di frenata". Borghini pone l’attenzione anche sulla mancanza di illuminazione della nuova passerella lungo la ciclabile: "La zona si trova completamente al buio e andrebbe illuminata con degli impianti adibiti. Se si punta così tanto sulle ciclabili, i lavori vanno ultimati al meglio, per garantire un adeguato servizio ai cittadini".