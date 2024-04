Nuovi posti auto in arrivo per l’estate

Centinaia di parcheggi a servizio della spiaggia nella zona sud. Il Comune intende acquisire due terreni a ridosso di viale Torino dalla proprietà, il Club del sole. Si tratterebbe di aree libere da incamerare per la stagione in arrivo con un contratto di comodato d’uso, dunque senza pagare canoni. Il risultato vedrà confermare una buona dotazione di parcheggi per gli stabilimenti balneari. Infatti le due aree che il Comune ha messo nel mirino hanno rispettivamente superfici di 4.300 metri quadrati e 4mila metri quadrati. Sommate saranno in grado di garantire una discreta dotazione di posti auto in attesa che i progetti di riqualificazione nella zona sud procedano. Infatti, oltre ai due camping acquisiti dal Club del sole, di cui uno in particolare ha già visto importanti interventi di riqualificazione, resta il nodo del futuro dell’ex colonia Mater Dei e dell’ampia superficie in cui insiste.