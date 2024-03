Tensione a Rimini, tre operai salgono su una gru per protesta: “Vogliamo essere pagati”

Rimini, 5 marzo 2024 – Sono secondi, minuti di grande concitazione in via Dario Campana 42 a Rimini, dove tre operai di una ditta operante in un cantiere per la costruzione di alcune palazzine sono saliti sul braccio della gru meccanica nel cantiere, dove a gambe penzoloni e sospesi nel vuoto da un’altezza di 30/40 metri ora aspettano, aspettano di: “essere pagati per il nostro lavoro”.

Gli operai sulla gru

Questo è quanto i tre operai stanno urlando di sotto al nugolo di carabinieri, vigili del fuoco, 118 e addetti ai lavori che sono sul posto per negoziare con i tre operai la loro discesa in sicurezza.

Secondo la versione dei tre operai sulla gru, il sit-in ad alta quota sarebbe stato improvvisato per “avere i nostri soldi per il lavoro che stiamo facendo qui”.