Paci Dalò e Vanelli in concerto per il popolo armeno e la pace

L’artista riminese Roberto Paci Dalò e Giacomo Vanelli insieme giovedì in concerto a Rimini e in diretta su Usmaradio per un anniversario speciale. Il 24 aprile è il giorno del ricordo del genocidio armeno. Compositore, musicista, regista, Paci Dalò è un militante della causa armena: si batte affinché il governo turno riconosca il genocidio e in questi anni ha dedicato una lunga serie di opere – musicali, teatrali, visive – all’Armenia e alla sua storia. Attualmente lavora a un film che sarà girato in Armenia, tratto dal libro Viaggio in Armenia libro del poeta Osip Mandelstam. Giovedì Paci Dalò e Vanelli, musicista noto per le sue sperimentazioni elettroniche, si esibiranno insieme per un concerto speciale per l’Armenia, che fa parte del progetto sulla pace promosso dall’università di San Marino. L’evento si terrà a Giardini Pensili (in via Sant’Aquilina 23 a Rimini, l’ingresso è su prenotazione) e in diretta su Usmaradio – la radio dell’università di San Marino – a partire dalle 19.