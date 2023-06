Pallinari a Rimini, prime multe per le tentate truffe ai turisti

Rimini, 14 giugno 2023 - Con l’arrivo dell’estate la Romagna entra nel suo “boom” e con questa anche l’attività di controllo della Polizia dedicata alle spiagge e alle zone della marina più frequentate dai turisti.

Di giorno le attività della polizia si concentrano soprattutto sull’arenile (spiagge libere, in particolare quella a ridosso di piazzale Boscovich) per evitare l’occupazione abusiva e possibili bivacchi irregolari, oltre a tutelare la piena fruibilità da parte dei bagnanti; di sera invece, con l’avvio della movida, i ‘pallinari’ sono fra i primi che devono allontanarsi dai viali delle Regine. A questo proposito, sono già due le ‘batterie’ che sono state fermate con sei multe a chi stava per raggirare i turisti che passeggiavano nei viali commerciali. Proseguiranno poi per tutta la stagione i controlli sull’obbligatorietà da parte degli stabilimenti balneari di garantire l’illuminazione dal tramonto all’alba, negli stessi orari previsti per l’illuminazione pubblica. Dopo le prime verifiche, tre stabilimenti sono risultati irregolari.

“Un’attività composita - sottolinea l’assessore alla Polizia Locale, Juri Magrini - che vede il personale del Corpo impegnato in molteplici servizi, a contrasto di fenomeni quali abusivismo commerciale e pallinari, oltre che tutela della fruibilità per tutti della spiaggia e in generale del decoro e della sicurezza urbana”.