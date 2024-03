Parata militare e medaglie di fedeltà. San Marino celebra l’anniversario dell’Arengo

La corona di alloro all’Ara dei Volontari in onore dei volontari e dei caduti sammarinesi di tutte le guerre, il giuramento delle nuove reclute e la cerimonia di consegna delle medaglie. Una cerimonia, quella della Festa dell’Arengo, che segue una tradizione centenaria. Sono passati 118 anni da quel 1906 che segnò la fine del periodo oligarchico e la nascita di un parlamento eletto direttamente dai cittadini. A questa ricorrenza è stata associata la festa dei corpi militari. Momento centrale della giornata di ieri è stato, come da tradizione in piazza della Libertà, quello con i corpi militari schierati davanti a Palazzo Pubblico. Dopo aver presentato le armi ai Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, e dopo gli interventi del comandante superiore delle milizie, il generale Corrado Carattoni, e del segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari, c’è stato il giuramento delle nuove reclute e la consegna delle medaglie di fedeltà e di anzianità militare.

Tutto questo è avvenuto sul Pianello dopo la funzione religiosa che si svolta nella Basilica del Santo in suffragio dei commilitoni defunti.