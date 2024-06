Perseguita l’ex gestore dell’hotel, denunciato

Per alcuni anni ha gestito un piccolo albergo a Marina centro. Quando ha deciso di recedere dal contratto di affitto in favore di un’altra struttura la sua vita si è trasformata in un vero e proprio incubo. L’albergatore è infatti finito nel mirino del proprietario dell’hotel a tre stelle, situato in una delle zone più esclusive della città. I rapporti tra di loro si sono chiusi in maniera burrascosa. Il proprietario, un riminese di 66 anni, accusava infatti l’imprenditore di aver lasciato dei danni di non poco conto nella struttura e di aver sottratto dei beni di valore. Rimostranze che in breve tempo si sono trasformate in una persecuzione a tutti gli effetti con il 66enne, difeso dall’avvocato Marco Di Troia, che secondo la versione dell’autore della denuncia avrebbe vestito i panni dello ‘stalker’ iniziando a rendergli la vita impossibile. Ai carabinieri, la presunta vittima ha infatti raccontato di essere stato in più occasioni aggredito verbalmente dal 66enne, con insulti, minacce e offese pesantissime, pronunciate a voce alta. Motivo che gli è valsa anche la contestazione anche del reato di diffamazione. L’autore della denuncia ha inoltre aggiunto di essere stato pedinato in bicicletta dal riminese che si sarebbe presentato fuori dal nuovo albergo preso in gestione iniziando ad urlare ed inveire contro di lui. Un’escalation che sarebbe proseguita per diversi mesi, tra il novembre del 2022 e l’agosto del 2023. A conclusione delle indagini preliminari, il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto per il 66enne il processo. Sull’eventuale rinvio a giudizio si deciderà nel corso dell’udienza preliminare fissata per il 22 ottobre davanti al gup di Rimini.