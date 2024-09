"Pezzi di colore", sport e giornalismo tra aneddoti e personaggi straordinari

Un viaggio affascinante tra le pieghe di un’epoca in cui lo sport era ancora un universo di miti, personaggi unici e aneddoti che oggi sembrano appartenere a una dimensione parallela. Il giornalista Franco Bonera, già vice direttore della Gazzetta dello Sport e fondatore di Sportweek, presenta oggi alle 18.30 al Bagno Tiki 26, il suo ultimo libro "Pezzi di colore" (ed. Ultra Sport). Bonera, che a soli vent’anni si affacciava sul palcoscenico della Gazzetta dello Sport, ci regala un mosaico di ricordi personali, raccontati con quella leggerezza e ironia che solo chi ha vissuto certi momenti può permettersi. Tra le pagine del libro, il lettore si imbatte in episodi surreali e al contempo straordinariamente veri: Marco Tardelli che rovescia una tazza di tè sul giovane cronista, Gianni Rivera che lo denuncia come terrorista armato di bombe a mano, ed Eddy Merckx che, in pieno Giro d’Italia, decide di adottarlo simbolicamente. È un mondo in cui il confine tra giornalista e personaggio si assottiglia fino a svanire, regalando al lettore l’impressione di essere seduto al tavolo accanto a Bonera, mentre Helenio Herrera cerca invano di pronunciare il suo nome. "Pezzi di colore" non è solo un libro di aneddoti; è un ritratto di un’epoca in cui il giornalismo sportivo era ancora una vocazione più che una professione. Bonera ci porta a spasso per Buenos Aires con Candido Cannavò, ci fa ascoltare confidenze irripetibili di Giacinto Facchetti e ci permette di percepire la tensione del giorno delle nozze minacciate da Gino Palumbo. La prefazione di Enrico Mentana, altro gigante del giornalismo italiano, non è solo un tributo a Bonera, ma un invito a riscoprire quel mondo colorato e vivace che ha fatto sognare generazioni di lettori. L’incontro (moderato dal giornalista Carlo Cavriani), rientra nel ciclo "La cultura nello sport – incontri e racconti sulla cultura dell’attività sportiva", organizzato dalla personal trainer Elen Souza e dal fotografo ed esperto di comunicazione Giorgio Salvatori. "La cultura del benessere è un elemento che da sempre caratterizza Rimini e credo che questo ciclo di incontri abbia contribuito a sottolinearlo, affrontando il tema attraverso molteplici prospettive", ha sottolineato l’assessore allo sport del Comune di Rimini, Michele Lari.