Piadine in regalo ai vacanzieri al casello Ora si punta al record

L’ultimo appuntamento domenica al casello dell’autostrada con Riccione Piadina. Una settimana fa sono state distribuite 16mila piadine a chi è in partenza per il ritorno a casa dopo le vacanze a Riccione. Domani si punta al record. Il colorato villaggio arancione di Riccione Piadina torna al casello per l’ultima data in programma a partire dalle 16, con la musica e le dirette di Radio Studio+, tanti palloni gonfiabili per tutti e migliaia di assaggi e confezioni di ‘Meraviglie di Piadine’ in omaggio come gustosi souvenir per i turisti.