Polidori non si arrende: si ricandida e va a caccia del quinto mandato

Si ricandida e va a caccia del quinto mandato il sindaco uscente di Saludecio Dilvo Polidori. Il primo cittadino saludecese, infatti, ha già ricoperto quel ruolo dal 1995 al 2004 e poi negli ultimi dieci anni, dal 2014 al 2024, avendo la possibilità per un terzo mandato consecutivo, grazie alle nuove leggi elettorali per i Comuni al di sotto dei 15mila abitanti.

Dopo aver sciolto le riserve è l’ultimo in ordine di tempo a candidarsi nel piccolo ma importante borgo della Valconca: "Mi ricandido per il bene del paese – spiega Polidori – con la lista civica ’Continuiamo insieme per il bene comune’, perché vorrei finire il lavoro iniziato in questi dieci anni. Tante sono le opere pubbliche che abbiamo in mente, a partire dal restauro del centralissimo ex-mulino Zoli, ma anche la ristrutturazione dell’ultimo piano del municipio. Ma non solo, vogliamo dedicarci anche all’intervento sul territorio dopo l’alluvione di un anno fa, avendo ottenuto finanziamenti importanti per 3.3 milioni di euro. Questi sono ancora tutti da investire. Il nostro obiettivo, quello che vogliamo far crescere Saludecio".

Una campagna elettorale che si annuncia accesissima nel piccolo centro della Valconca, famoso per il santo Amato, a questo punto con ben quattro candidati. Oltre a Dilvo Polidori si candideranno anche Pietro Dina, Giuseppe ’Pino’ Sanchini e Roberto Cialotti. La prossima tornata elettorale dell’8 e 9 giugno sarà dunque incertissima in un Comune che supera di poco i tremila abitanti.

Luca Pizzagalli