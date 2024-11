Presi con la droga nei parchi e alle fermate

Un moldavo con l’hashish, un libico senza permesso di soggiorno e con precedenti penali per spaccio e furto, due bosniaci con numerosi precedenti, e due ragazzi con la droga. E’ il bollettino al termine della vasta attività di controllo messa in atto nei giorni scorsi nei giardini e nei parchi cittadini. L’operazione ha visto il coinvolgimento di sei pattuglie e tredici agenti con a sostegno le unità cinofile della polizia locale che impiegano i cani Ziko e Dark. Gli agenti hanno controllato le aree verdi più frequentate, le fermate della linea Metromare e le zone vicine ai parcheggi. Il bollettino conclusivo parla di oltre quaranta persone identificate e diverse situazioni degne di nota, sottolineano dal comando. Un moldavo è stato trovato in possesso di 17,36 grammi di hashish e denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. La droga è stata sequestrata e sottoposta a un test preliminare grazie al Drug test. Al parco delle Magnolie è stato trovato un cittadino libico senza permesso di soggiorno, e con precedenti penali per spaccio e furto. E’ stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale in Italia. Gli agenti sono dovuti intervenire anche in via Ippolito Nievo dove si trovava un gruppo di nomadi. Due bosniaci sono stati identificati e sanzionati. Entrambi hanno numerosi precedenti per furti e rapine, e sono già stati condannati in Italia. Ad essere beccati anche due ragazzi di 17 anni residenti nel Pesarese, trovati con circa 5 grammi di hashish ciascuno, sono stati riaffidati ai genitori. Infine durante un controllo stradale, i vigili hanno trovato e sequestrato un manganello di 63 centimetri, simile a quello in uso alle forza di polizia, trovato a bordo di una Mercedes di un marocchino, denunciato per porto di oggetto atto a offendere.