Primo matrimonio a Rocca Fregoso: "E non sarà l’ultimo"

Per il loro "sì", Valentina e Daniele hanno scelto Rocca Fregoso. Sarà un giorno speciale, non solo per loro. Per la prima volta il castello di Sant’Agata Feltria ospiterà infatti un matrimonio con la coppia disposta a farsi 300 chilometri per giurarsi amore eterno nella suggestiva rocca dell’alta Valmarecchia. Valentina e Daniele (38 anni lei e 41 lui) vivono a Milano. Ma lei è di origini santagatesi. La famiglia è di Maiano, dove i nonni Ilario e Lina e anche la mamma Anna sono nati. Dopo un periodo al lavoro nella miniera di Perticara, la famiglia si è trasferita a Milano. "Ma il legame con Sant’Agata non si è spezzato – dice Valentina – D’estate facevamo le vacanze in paese per rivedere zii e cugini, a volta tornavamo anche per le feste". Tre anni fa Valentina ha portato Daniele a vedere Sant’Agata. La coppia è tornata nell’ottobre scorso, per la Fiera del tartufo. "Il borgo è piaciuto molto a Daniele, che ha lasciato decidere a me dove sposarci. E io non ho avuto dubbi". Oggi Valentina e Daniele pronunceranno il loro "sì" a Rocca Fregoso, davanti a 25 invitati. Per tutta la comitiva anche le visite alla Rocca e al Museo della fiaba. "Speriamo che questo matrimonio sia il primo di una lunga serie alla Rocca Fregoso", dicono dalla Pro Loco.