Quando il pugilato incontra gli scacchi

Mente e pugni. È lo ‘scacchi-pugilato’, disciplina che arriva a Riccione per il proprio campionato mondiale, per la prima volta oltre i confini asiatici. Questa mattina la cerimonia di apertura dell’evento che si svolge al Palazzo del Turismo. Lo stesso giorno, alle 16, al PlayHall, risuonerà il primo gong. Le finali, in formato gala con presentatore e intermezzi artistici, sono previste per il 1° novembre dalle 21 alle 24 e il giorno successivo a partire dalle 14,30. A seguire la cerimonia di premiazione. Per la prima volta saranno rappresentati tutti e cinque i continenti. Presente anche l’Oceania, rappresentata dall’Australia, mentre fra le debuttanti anche il Canada, il Kirghizistan e la Repubblica Ceca. C’è già la certezza di un incremento del numero di nazioni rappresentate rispetto ai Campionati mondiali del 2022 in Turchia. L’obiettivo è superare anche il numero di nazioni presenti ai Campionati del 2019, l’edizione che al momento detiene il primato di presenze. La rete francese Canal+ sarà presente per realizzare un ulteriore documentario dedicato alla neo-disciplina. A questi, si aggiungono influencer e streamer che seguiranno l’evento con dirette sui canali social.