Quando la tecnologia incontra l’artigianato. Al Fablab corsi e laboratori, spazio ai giovani

Nove corsi, dieci laboratori, quasi 270 partecipanti. Sono questi i numeri di un anno di attività dell’associazione Fablab che unisce tecnologia, ingegneria e matematica all’artigianato creativo, alla biblioteca Baldini. Inaugurato a giugno 2022 e gestito dall’associazione Fablab Romagna, nel 2023 lo spazio dedicato ai giovani ha concluso il primo anno di attività che hanno riguardato vari settori come la progettazione elettronica, l’intelligenza artificiale, lo sviluppo di app e molto altro. Tra i corsi più particolari quello che ha unito l’arte dell’uncinetto alle stampe 3D. "In un anno e mezzo di apertura – dichiara l’assessore alle politiche giovanili, Danilo Rinaldi – il Fablab si è dimostrato uno spazio in grado di catalizzare l’attenzione e la partecipazione di tanti giovani, che hanno potuto acquisire maggiori competenze nell’ambito delle materie Stem e delle nuove tecnologie, discipline particolarmente importanti anche per l’ingresso nel mondo del lavoro di oggi. L’obiettivo per il futuro è rafforzare ulteriormente il legame con il territorio, in particolare con gli studenti delle scuole di Santarcangelo e dei Comuni limitrofi".

Tra i progetti futuri, i laboratori per realizzare oggetti di uso quotidiano come borselli, borse, portachiavi all’uncinetto, rendendoli più smart con l’aggiunta di accessori come carica batterie, luci a led e rilevamento di posizione in caso di smarrimento.