Rimini alle prese con le big. Il girone B prende forma

Non ci sarà il Cesena, ma ci saranno Ascoli e Ternana appena retrocesse dalla B. Insieme a un’altra decina di big. Sarà ancora una volta un girone di ferro, il B, quello nel quale il Rimini giocherà presumibilmente anche la prossima stagione. I giochi sono quasi fatti, ma prima ovviamente bisogna aspettare di capire quale, tra quelli rimasti in corsa, sarà il club a festeggiare la serie B al termine dei playoff. Serie B che hanno appena salutato Ascoli e Ternana che, presumibilmente saranno inserite entrambe nel girone del centro Italia. Che si uniranno a Spal e Virtus Entella, due delle deluse della scorsa stagione, ma entrambe pronte a non ricommettere gli stessi errori. Proprio come l’Ancona, e poi ancora Perugia e Pescara, già uscite di scena dai playoff. Tutto da decifrare, invece, il futuro di Torres, Carrarese e Juventus Next Gen, le tre squadre del girone B che ancora sono in corsa per prendersi il salto di categoria. A chi è sceso dalla B si aggiungerà poi chi la C l’ha appena festeggiata. E’ il caso del Carpi che torna a splendere dopo qualche stagione complicata con la riconquista del professionismo. Insieme agli emiliani nel girone D potrebbe essere inserita anche la neopromossa Pianese. Improbabile, invece, che l’ambizioso Campobasso possa guardare tanto in alto, cartina alla mano. In questo periodo della stagione, quando ancora si pensa intesamente soltanto alle vacanze estive, le ipotesi di girone stuzzicano la curiosità dei tifosi. Ma ovviamente ancora bisognerà attendere ben più di qualche settimana per capire quali saranno le intenzioni della Lega. E soprattutto ci sarà da capire se tutte le aventi diritto, le ’confermate’, le retrocesse o le neopromosse, avranno tutte le carte in regola. Soprattutto se avranno tutte i conti in ordine e passeranno l’esame della Covisoc. Che sull’iscrizione non ammette mancanze di nessun tipo. Il Rimini, comunque, è avvisato. Occorrerà stringere ancora una volta i denti per farsi largo in un girone nel quale ci saranno tante corazzate. Affascinante sì, ci mancherebbe altro, ma anche ad alto rischio. Occorre attrezzarsi e questo è il momento giusto (anzi probabilmente l’unico) per farlo a dovere. Senza poi pensare di dover correggere in corsa incrociando magari anche le dita. Perché una volta può andare anche bene, se non benissimo, ma questo non sempre avviene nel calcio. Che, come si sa, è tutt’altro che una scelta esatta. Di quelle da algoritmi.