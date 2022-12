Rimini, dona migliaia di euro ai dipendenti: "Il ristorante sta andando bene grazie a loro"

Dona migliaia di euro ai suoi dodici dipendenti "Il ristorante sta andando bene grazie a loro"

Non è nuovo a questi gesti. Ma quest’anno, tra il caro bollette e l’inflazione che galoppa, il regalo di Natale è stato ancor più gradito dai suoi dipendenti. Sì perché Mauro Tosi Brandi, titolare del ristorante Verde Mare di Santarcangelo, ha fatto trovare sotto l’albero un bonus da migliaia di euro a ciascuno dei suoi 12 collaboratori. Tra l’extra in busta paga e i relativi contributi versati "stiamo parlando di un importo totale – spiega lo stesso ristoratore – che si aggira intorno ai 48mila euro".

Quello che sta per concludersi è stato "un anno positivo – continua Tosi Brandi, che gestisce il locale da otto anni – e con numeri in crescita". Per questo ha deciso, di nuovo, di "convididere i successi del ristorante con i miei dipendenti. Perché i miei collaboratori, che hanno tra i 25 e i 45 anni, sono la mia seconda famiglia. Senza di loro il ristorante non potrebbe ottenere questi risultati e crescere".

Da qui la decisione del titolare di premiarli "con una busta paga incrementata di un lauto riconoscimento. E’ il mio modo per ringraziarli per tutto quello che hanno fatto nel 2022". Il premio extra di Natale varia da dipendente a dipendente, "a seconda delle mansioni e, naturalmente, dell’anzianità di servizio". Il gestore del Verde Mare non è il primo imprenditore che ha deciso di dare un bonus ai collaboratori a Natale. Quest’anno sono state diverse le aziende, anche a Santarcangelo, che hanno fatto la stessa scelta per aiutare i loro dipendenti.