Rinaldi candidato agita la maggioranza a Santarcangelo

Danilo Rinaldi rimarrà in giunta o se ne andrà con due mesi d’anticipo? La domanda se la stanno facendo in tanti a Santarcangelo in queste ore, dopo che l’assessore ai servizi sociali ha deciso di candidarsi a sindaco a Poggio Torriana. Lo farà con la lista civica dei Volenterosi per Poggio Torriana, un gruppo che da mesi organizza incontri e iniziative nel territori e non ha mai nascosto l’insofferenza per alcune scelte del sindaco Ronny Raggini e della maggioranza. La decisione di scendere in campo dei Volenterosi, una civica dichiaratamente di sinistra, spacca così il centrosinistra e propone l’inedito derby contro la lista di Raggini, sostenuto dal Pd. E il punto è proprio questo: cosa accadrà ora a Rinaldi, candidato sindaco di una lista contro il Pd a Poggio Torriana, ma a Santarcangelo assessore di una coalizione di cui il Pd fa parte?

Bocche cucite per ora da parte della sindaca Alice Parma, così come dallo stesso Rinaldi. Ma le tensioni, in giunta e soprattutto in maggioranza (Rinaldi fa parte della lista civica Pensa – Una mano per Santarcangelo) non mancano. Per ora la Parma non pare intenzionata a chiedere le dimissioni di Rinaldi. Mancano ormai solo un paio di mesi alle elezioni, e la sindaca non vuole creare un ’caso’. Per questo Rinaldi probabilmente rimarrà fino al termine del mandato. Una tregua armata, per evitare rotture con gli alleati e soprattutto per non provocare scossoni alla campagna elettorale di Filippo Sacchetti, il candidato sindaco del centrosinistra. Proprio Sacchetti, da segretario provinciale del Pd, aveva cercato di evitare la spaccatura a Poggio Torriana tra Raggini e il gruppo dei Volenterosi. Il tentativo di mediazione è fallito, e alla fine i Volenterosi sono scesi in campo con Rinaldi candidato sindaco.

Se a Poggio Torriana il centrosinistra si presenta diviso, a Santarcangelo non sta meglio il centrodestra. Almeno tre i candidati: Barnaba Borghini della lista civica Bene in comune; l’ex consigliere Luigi Berlati, un civico sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia; Daniele Apolloni, ex consigliere di Fratelli d’Italia che sta lavorando a una lista civica che si chiamerà Gente nostra. E non è detto che sia finita qui.