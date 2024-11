Riqualificazione dello stadio ‘Nanni’: via libera al progetto

Riqualificazione dello stadio comunale Enrico Nanni: la giunta ha approvato il ’progetto esecutivo per l’efficientamento energetico’, per un importo complessivo di un milione di euro, redatto dall’architetto Maurizio Apa. Della somma totale, 700mila euro arrivano dal Dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri. I restano 300mila con accensione di un mutuo con l’Istituto per il Credito sportivo. "Entro e non oltre novembre partiamo coi lavori – ha detto il vicesindaco, assessore allo sport e ai lavori pubblici, Francesco Grassi (nella foto) –. Le ditte ci hanno assicurato due mesi di lavoro operativo. Si procederà con il manto del campo e poi con l’efficientamento energetico: il solare termico, il fotovoltaico, e migliorie e interventi di parte della tribuna, in alcuni punti ammalorata, e anche degli spogliatoi".