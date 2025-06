Rogo a Raibano, pronto un esposto. Ma il Comune intanto rassicura

Dopo il grave incendio scoppiato domenica 1° giugno nell’area di stoccaggio della plastica dell’impianto Akron (Gruppo Herambiente), a ridosso del termovalorizzatore di Raibano, i cittadini di Besanigo esprimono profonda preoccupazione per le ricadute ambientali e sanitarie dell’evento. Il comitato locale, assieme ad alcune associazioni ambientaliste, sta seriamente valutando la possibilità di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per chiedere massima chiarezza e trasparenza. "Non possiamo far finta che non sia successo nulla – affermano –. Il fumo nero ha raggiunto anche il mare, e nessuno parla dell’impatto sui prodotti coltivati nei numerosi orti della zona. Inoltre, ci chiediamo dove sia finita l’acqua utilizzata per spegnere l’incendio prima dell’arrivo di Arpae. Dubbi e mancanze che non possiamo ignorare".

A fronte delle critiche, il Comune di Coriano – nel cui territorio sorge l’impianto – è intervenuto con una nota ufficiale. Il sindaco Gianluca Ugolini e l’assessore all’Ambiente Anna Pazzaglia, in videoconferenza con l’amministratore delegato di Herambiente Andrea Ramonda e altri dirigenti del gruppo, hanno chiesto approfondimenti puntuali e il massimo impegno per garantire sicurezza e trasparenza. "Le analisi effettuate da Arpae – ha dichiarato il sindaco – hanno escluso criticità: non sono stati riscontrati valori anomali nel suolo, nelle acque e nell’aria. Ma serve fare piena luce su quanto accaduto, anche per rafforzare le misure di sicurezza dell’impianto".

Il Comune ha inoltre annunciato la convocazione di un incontro in presenza con i sindaci dei territori coinvolti, Arpae, Ausl e Hera per affrontare in modo coordinato tutti gli aspetti legati all’incendio.