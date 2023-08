Sagra Malatestiana Arriva la star del piano

Torna a settembre le Sagra musicale malatestiana. La kermesse parte lunedì 7 al teatro Galli con la Peace orchestra project diretta da Ricardo Castro e con il piano di Martha Argerich, per poi proseguire con Vasily Petrenko alla guida della Royal philharmonic orchestra il 13 settembre e la Baltic Sea philharmonic diretta da Kristjan Järvi il 22 settembre. Spazio poi alla musica da camera, con il trio Waskiewicz-Lonquich-Rebaudengo che si esibirà il 24 settembre, il duo violino contrabbasso con Mihaela Costea e Antonio Mercurio darà spettacolo il 1 ottobre mentre il Quartetto d’archi della Scala chiuderà il ‘primo tempo’ dell’evento il 15 ottobre. Il ‘secondo tempo’ della kermesse partirà con l’esibizione dei Festival strings Lucerne con la violinista Midori il 23 ottobre, mentre il concerto della Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly e dedicato a Mahler avrà luogo il 29 ottobre. La Chamber orchestra of Europe con Antonio Pappano e la giovane pianista Beatrice Rana sono attesi invece per il 28 novembre.

Per la musica da camera atteso per il 27 ottobre il duo Mario Brunello e Giovanni Sollimadi che unirà i suoni pop con quelli di Stravinskij e Bach. La WunderKammer orchestra ritornerà il 12 novembre dedicandosi a Beethoven. Il 18 novembre, al teatro Galli, riflettori puntati sui passi di Natalia Osipova, la royal ballet e la rambert ballet. Il 20 ottobre debutta invece Perseo e Andromeda di Salvatore Sciarrino. Il cartellone sarà completato da ‘Sul filo degli affetti: la voce di Cassandra’ con la voce del mezzosoprano Arianna Lanci il 4 novembre e il giovane Nicolò Ferdinando Cafaro vincitore del premio Venezia 2022 il 10 dicembre. Dal 2 settembre, a partire dalle 10, al botteghino del teatro Galli, sarà attiva la prevendita dei biglietti per gli appuntamenti che compongono il ‘secondo tempo’ della stagione. Dal 3 settembre prevendite possibili digitando sul sito https:biglietteria.comune.rimini.it.

Aldo Di Tommaso