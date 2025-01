Saldi, la spesa dei riminesi. Oltre 200 euro a famiglia

Arrivano i saldi invernali. I motori si accenderanno domani e per i prossimi sessanta giorni. E dopo l’assaggio del Black friday, i riminesi avranno la possibilità di rifarsi il guardaroba a un prezzo competitivo. Secondo il sondaggio di Confesercenti il budget medio sarà di 218 euro a famiglia, con una media più alta tra gli over 34 che sfiorerà i 239 euro. Il 53 per cento degli intervistati ritiene i saldi l’appuntamento più conveniente e utile per acquistare, mentre solo il 20 per cento indica il venerdì nero dello shopping.

Niente online, quest’anno i vincitori saranno i negozi: otto persone su dieci sceglieranno un negozio fisico per almeno uno dei loro acquisti. Mentre sarà soltanto il 54 per cento a comprare un prodotto online. "I saldi si confermano l’evento promozionale più atteso – spiega Fabrizio Vagnini, presidente Confesercenti Rimini –. Un segnale positivo dopo un autunno caratterizzato da vendite fiacche. Rimane il problema della data troppo anticipata: l’inverno climatico è appena iniziato e si rischia di svendere la collezione invernale prima ancora di riuscire a venderla pienamente. Bene che si sia arrivati a una data quasi unica di avvio dei saldi in tutta Italia, ma dovrebbero essere collocati a fine stagione".

In cima alla lista dei desideri ci sono maglioni e felpe indicati dal 51 per cento di quelli che hanno previsto di comprare. A poca distanza le calzature (49%), poi gonne e pantaloni (31). Fanalino di coda i completi e gli accessori (17 per cento).

f.t.