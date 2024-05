Sampaolesi cerca giovani elettricisti

Una realtà imprenditoriale dalla lunga storia, nata come ditta individuale nel 1946 e poi, nel tempo, protagonista di un importante sviluppo. L’affetto e la gratitudine per il suo fondatore, Tullio Sampaolesi, sono sottolineati nella scelta di mantenerne il nome nell’insegna, nonostante la gestione attuale sià nelle mani della terza generazione. Parliamo dell’azienda di impianti elettrici Sampaolesi Tullio di Rimini. L’ingegner Fabio Sampaolesi, legale rappresentante dell’impresa, spiega che la ricerca di giovani da inserire in organico è all’ordine del giorno. "Sono quasi 80 anni che ci occupiamo di impianti elettrici – ricorda Sampaolesi – Impianti soprattutto industriali e legati alle discariche, alle centrali di pompaggio e di illuminazione pubblica e sportiva. Dall’inizio degli anni 2000, ci siamo specializzati anche nel fotovoltaico". Per quanto riguarda il personale, "negli ultimi tempi la ricerca di manodopera si è fatta assai ardua anche per noi – continua l’ingegner Sampaolesi – Al momento vorremmo assumere due o tre apprendisti elettricisti da inserire nel nostro staff. Li faremo crescere gradatamente attraverso un percorso di apprendistato professionalizzante e in seguito, se avranno dimostrato buona volontà e voglia di impegnarsi, li assumeremo con un contratto a tempo indeterminato, così come abbiamo sempre fatto in passato con gli attuali nostri collaboratori". Chi volesse cogliere l’opportunità può inviare il proprio curriculum alla mail gare@sampaolesi-impiantielettrici.com oppure telefonare al numero 0541.3837063 chiedendo di Gioia. Ci si può candidare, in alternativa, tramite ‘Lavoro per te’, cercando l’inserzione intitolata ‘apprendista operaio elettricista’, in quanto l’azienda ha inserito la sua ricerca anche sul portale dell’Agenzia regionale per il lavoro (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it/welcomepage/vacancy/view/487069).