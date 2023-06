Sara Multata per Sistemi Tecnologici "Limitati", la Sua Esperienza su Bus di Start Romagna

Sistemi tecnologici "limitati", così scatta la multa. A raccontare la propria esperienza contestando i metodi di pagamento sui bus di Start Romagna, è una turista di Bolzano, Sara, in vacanza a Riccione con la famiglia. "Ho accolto il vostro invito a sostenere la Romagna dopo gli ultimi fatti di alluvioni - premette -. Martedì mi sono recata all’Aquafan. Per raggiungere il parco ho scelto di utilizzare i mezzi pubblici leggendo on-line che il biglietto si poteva fare sul bus. Per questo non mi sono preoccupata di recarmi in un tabaccaio per acquistarli". Appena salita sul bus la sorpresa. "Ho acquistato il primo biglietto (pagabile solo con carta) e al secondo tentativo di acquisto per mio marito, il dispositivo ha negato la transazione. Una ragazza molto gentile mi ha informata del fatto che ogni viaggiante deve disporre di una carta personale, perché il dispositivo non consente di acquistarne più di uno con la stessa carta". La famiglia arriva ad Aquafan, ma al ritorno si ripresenta il medesima situazione, anche se Start precisa che ad Aquafan è presente un chiosco per l’acquisto dei biglietti. La famiglia, risale sul bus a qui "ho acquistato il biglietto con l’unica carta che la mia famiglia aveva a disposizione e ho dato per scontato che se fosse arrivato il controllore gli avrei spiegato la situazione, pagando nel caso anche la prima tratta che non avevo potuto pagare non per mia cattiva volontà, ma per limiti tecnologici dei dispositivi presenti sul bus". Un paio di fermate prima dell’arrivo in piazzale Curiel sale il controllore. "Mi chiede se abbiamo pagato e io gli spiego la situazione, chiedendo di poter pagare i biglietti che non ero riuscita a pagare. Risposta ‘no signora, non funziona così….’. Morale della storia, 67 euro di sanzione". Per Start il problema del pagamento una sola volta con carta, è nazionale e non limitato ai dispositivi presenti. Esiste tuttavia la app di Start per i pagamenti.