Rimini, 6 marzo 2019 – Archiviato. Il gip di Rimini Benedetta Vitolo ha depositato il provvedimento di archiviazione per il fascicolo su Andrea Bogdan Tibusche, nato dalla denuncia della sua ex compagna, la deputata M5s Giulia Sarti. Il fascicolo era per appropriazione indebita.

Secondo quanto emerso nei giorni scorsi Giulia e il suo ex si scrivevano email e su Telegram, erano stati fidanzati e lui era il suo uomo di fiducia, ‘un uomo che aveva una grande importanza nella sua vita privata e politica’. E quelle conversazioni adesso la inchiodano. Proprio le chat, prodotte in fase di interrogatorio da Bogdan Andrea Tibusche (difeso dall’avvocato Mario Scarpa), incastrano ora la deputata Giulia Sarti. Non è stato il suo ex compagno a rubare soldi dai suoi conti e la denuncia presentata contro di lui altro non era che un modo per uscire dallo scandalo ‘Rimborsopoli’, (ossia i soldi non versati nelle casse del Movimento, come prevede lo statuto) e ‘salvarsi la faccia’.