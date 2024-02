Scattano i divieti sulla Tolemaide per il cantiere della maxi rotonda

Scattano nuovi divieti a Santarcangelo, a causa dei lavori per la maxi rotatoria sulla Tolemaide (nella foto il progetto di come sarà), che manderà in pensione il semaforo all’incrocio con le vie Pasquale Tosi Vecchia Emilia. Il cantiere è partito tre settimane fa, da domani partiranno alcune modifiche alla viabilità. Resteranno in vigore diverse settimane per consentire i lavori ai sottoservizi (gas, energia elettrica, acqua, fogne) necessari per l’opere. Pertanto da domani e fino almeno alì 8 marzo i primi 80 metri di via Vecchia Emilia – dall’incrocio con via Tosi in direzione di Casale – saranno vietati al traffico. Modifiche anche nel tratto di via Vecchia Emilia in direzione San Vito, ma in questo caso, consideranto i volumi di traffico, lo stop partirà dal 26 febbraio anziché da domani e avverrà solo di notte, dalle 20 fino alle 6 del mattino. Gli operai impegnati nel cantiere lavoreranno anche di notte per accelerare i tempi dell’intervento. Sempre da lunedì 26 febbraio il cantiere interesserà anche gli ultimi 80 metri di via Tosi prima dell’incrocio. La strada sarà a senso unico alternato – regolato da semaforo – dal lunedì al sabato, dalle 20 di sera fino alle 6 del mattino. Anche in questo tratto gli operai lavoreranno di notte.