Come alcuni cibi possono aiutare a prevenire i tumori

Rimini, 11 ottobre 2024 - E' in corso a Rimini il 125esimo congresso nazionale della Società italiana di medicina interna (al Palacongressi fino a domenica 13 ottobre). Il programma, stilato dal presidente Giorgio Sesti, include letture, simposi, mini-simposi, il gymnasium delle scuole ecografiche Simi, comunicazioni orali e discussione poster. Il programma contiene temi di ricerca clinica e traslazionale innovativi, insieme a incontri di discussione di politica sanitaria con grande attensione alla ricerca in medicina interna. Uno dei relatori, nonché membro del consiglio direttivo della cosietà, è Stefano Pretolani. Lui, in qualità di esperto, risponde a qualche domanda sulla possibilità (davvero concreta) di prevenire lo sviluppo di tumori cominciando dalla tavola, consumando i cibi giusti ed evitando quelli che potrebbero danneggiarci. Consapevoli che la dieta mediterranea è un modello nutrizionale che è stato inserito dall'Unesco nel patrimonio culturale immateriale dell'umanità.