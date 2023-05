Schianto in via Veneto Ferito un motociclista

È stata sfiorata la tragedia ieri pomeriggio intorno alle 16.30 in via Veneto all’incrocio con via Coriano, dove una motocicletta e un’auto sono rimaste coinvolte in un tremendo incidente che ha procurato al centauro, un uomo di 34 anni, gravi ferite che ne hanno reso necessario il trasferimento in eliambulanza all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate sul posto dal personale della polizia municipale di Riccione, il motociclista stava procedendo lungo la via nella corsia lato monte, mentre l’auto, alla cui guida si trovava un giovane di 23 anni, stava percorrendo la medesima via ma in senso opposto, sul lato mare. È stato quindi all’altezza del distributore di benzina della strada che l’automobile avrebbe svoltato a sinistra, tagliando la strada al motociclista che stava arrivando. Questa la prima dinamica ricostruita, per cui tuttavia occorrerà ancora lavoro da parte dei vigili per accertarne i dettagli. Quel che è certo è che a questo punto i due veicoli si sono scontrati, con il centauro 34enne che è stato sbalzato dalla motocicletta andando ad impattare sull’asfalto di via Veneto all’incrocio con viale Coriano.

Immediato è stato l’arrivo delle ambulanze del 118, con tanto di impiego dell’elisoccorso. Dopo la stabilizzazione sul posto, il 34enne, rimasto comunque cosciente per tutta la durata dell’intervento, è stato trasportato a bordo dell’elicottero al trauma center di Cesena in condizioni di massima gravità, seppure non in pericolo di vita. Il giovane ventitreenne alla guida dell’automobile invece è stato trasferito in codice verde all’ospedale ’Ceccarini’ di Riccione per alcuni accertamenti di precauzione.

L’incidente ha quindi provocato alcuni disagi al traffico lungo la via, per cui da parte della polizia locale è stato necessario anche un intervento di regolamentazione del traffico.