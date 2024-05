Si allargano le aree per bancarelle dei mercati settimanali

Arriva l’estate e i mercatini ambulanti settimanali, fin da qusto mese di maggio, cambiano veste. Ovverosia, le aree che ospitano le bancarelle si allargano, diventanto "più ampie rispetto all’assetto invernale", segnala l’Amministrazione comunale. Riguardo alla viabilità collegata, è entrato in vigore il divieto di sosta e di transito, nei giorni di mercato dalle 5 alle 14, nelle vie del ’quadrilatero’ attorno al Comune per il mercato del mercoledì, ossia via De Gasperi, via Caduti per la Libertà, via Pavese e via Don Dilani, con lo stesso provvedimento che riguarda via Calatafimi e piazza Falcone e Borsellino, nella porzione a mare di via Pertini, in occasione del mercato del venerdì. Idem a partire da giugno per via Cuneo, in zona Cagnona, con il mercato domenicale estivo.