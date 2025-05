Si è spento Bruno Achilli, voce del ciclismo romagnolo

Addio Bruno. Se n’è andato all’improvviso a 73 anni in quella che aveva scelto come la sua seconda casa: Cuba. Bruno Achilli è stato per un quarto di secolo un collaboratore de Il Resto del Carlino. Appassionato di ciclismo, era diventato la voce delle due ruote in Romagna. Nei suoi articoli hanno vissuto per decenni i giovani talenti romagnoli che spingevano sui pedali. Era di Bruno la penna che raccontava l’arrivo del Giro d’Italia e dei suoi campioni in Romagna quando la corsa Rosa faceva tappa da queste parti.

Era un volto noto anche perché dagli anni Novanta in poi condusse una trasmissione televisiva su TeleRomagna sul ciclismo. Originario di Misano Adriatico ha lavorato fino all’età pensionistica in municipio. Poi, con l’addio ai colleghi degli uffici e la scomparsa dei genitori, aveva deciso di prendere i volo e andare in una terra che lo aveva fatto innamorare molti anni prima: Cuba. Qui, anno dopo anno volava dall’Italia per partecipare a una competizione per appassionati di ciclismo.

Tra le spiagge e l’acqua cristallina, Achilli si era trasferito circa quindici anni fa per trascorrere la sua vita da pensionato, ma aveva sempre mantenuto i contatti con gli amici, i fratelli e le sorelle in Italia. Ed anche con il Carlino tramite qualche articolo inviato anche in anni più recenti. In Italia e a Misano tornava ogni anno, e durante la pandemia dovette tornare per il vaccino, condizione necessaria per poter rientrare e rimanere sull’isola. Sul proprio profilo postava spesso immagini da Cuba, con panorami mozzafiato.

La notizia della sua scomparsa è arrivata improvvisa nella giornata di giovedì. Tanti i messaggi di cordoglio da parte degli amici tra cui: "Continua a volare alto sulla tua bici. Buona pedalata Bruno".