Sibiano non ce la fa: "Primo dei non eletti"

Niente da fare per Piergiacomo Sibiano: il 43enne riminese candidato alle elezioni europee con Fratelli d’Italia non sarà eletto. Manca ancora l’ufficialità, ma a illustrare lo scenario è lo stesso Sibiano sul suo profilo Facebook. "È passata più di una settimana dall’inizio dello spoglio e gli scrutini non sono ancora terminati nella circoscrizione del centro Italia. Questa empasse – osserva – impedisce di ufficializzare qualsiasi esito, ma voglio condividere le informazioni che mi sono arrivate in via ufficiosa: il sesto seggio al nordest non scatterà perché, considerando i voti a livello nazionale, Fratelli d’Italia non godrà del 25esimo eurodeputato che sembrava esserci lo scorso 11 giugno. Fino a comunicazioni ufficiali diverse, dobbiamo quindi considerare il mio esito come primo dei non eletti".

Sibiano coglie l’occasione "per ringraziare ancora le 19.375 persone che hanno scritto ‘Piga’ sulla scheda elettorale. Sono più che voti: sono volti che porto con me".