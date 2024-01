Sigep, largo alla formazione e ai talenti

Spazio alla formazione e ai giovani talenti del food dolce alla 45esima edizione Sigep - the Dolce World Expo al via alla Fiera di Rimini, dal 20 al 24 gennaio. La manifestazione di Italian Exhibition Group ha infatti avviato diversi percorsi teorico-pratici, eventi e gare nazionali e internazionali a partire dalla Sigep Academy che mette insieme formazione e interazione con le aziende. Sigep Giovani, in collaborazione con Pasticceria internazionale, le aziende espositrici e gli istituti professionali italiani, punta ad offrire agli studenti l’opportunità di mettere in pratica quanto imparato a scuola. Protagonisti saranno 12 istituti, con un concorso loro dedicato in Pastry Arena. E poi, Sigep per le scuole, con corsi pratici ed educational che diventeranno roadshow training per i giovani delle scuole alberghiere e degli istituti professionali.