Spettacolo in mare con i bolidi della vela

Grande spettacolo fino a domani in mare all’altezza della zona di spiaggia 151. Da alcuni giorni a solcare il mare sono gli equipaggi del ‘2025 A-Class European Championship‘, il Campionato europeo dei catamarani Classe A, noto come la ‘Formula 1 della vela’: uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama velico internazionale. All’evento partecipano oltre 80 tra i migliori velisti provenienti da tutto il mondo (Italia, Australia, Austria, Brasile, Belgio, Repubblica Ceca, Spagna, Francia, Germania, Ungheria, Stati Uniti, Isole Vergini britanniche, Polonia, Svizzera e Paesi Bassi) per una vera e propria ‘olimpiade della vela’.