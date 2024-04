Sport e arte di strada al parco del Gelso

Uno spazio giochi più ampio per lo sport, pensato anche per il basket tre contro tre, troverà sede al parco del Gelso, tra la palestra all’aperto e il Palazzetto dello sport. L’obiettivo del Comune di Bellaria Igea Marina è quello di trasformare questa parte di parco in una piccola cittadella di benessere e fitness. Pronto a partire con il cantieramento, il progetto di sicurezza urbana partecipata ha ottenuto dei fondi anche dalla Regione. Il progetto si intitola ‘Gelso: il parco in cui vivo!’ e include anche il potenziamento del sistema di videosorveglianza e dell’illuminazione.

"Il parco del Gelso è un fiore all’occhiello tra le aree verdi cittadine – spiega il sindaco Filippo Giorgetti – Vogliamo renderlo ancora di più un punto di riferimento per lo sport, per la socializzazione e la condivisione sana del tempo libero. Diamo continuità alle politiche rivolte ai giovani, in particolare agli adolescenti. Vogliamo dare ai ragazzi di Bellaria Igea Marina non solo educazione e formazione, ma anche opportunità concrete e luoghi adeguatamente attrezzati: in quest’ottica, sono confortanti i riscontri offerti ad esempio dal playground realizzato tra il 2019 e il 2020 al parco del Comune, divenuto un punto di riferimento per tanti giovani e giovanissimi".

Presentato a luglio scorso, il progetto vedrà a breve l’inizio dei lavori all’interno del parco, con la prospettiva di ultimarli entro l’estate. Centomila euro il valore complessivo delle attività, finanziate per 80mila euro dalla Regione.

Accanto a un playground e l’area sgambamento cani, arriveranno l’area basket e uno spazio anche dedicato ai murales e alla street art. "Abbiamo individuato un’area – continua Giorgetti – la piazzetta con il busto di Vittorio Belli, che diventerà un luogo di creatività per i nostri ragazzi, che potranno esprimersi con la propria arte. Avranno a disposizione una grande parete per raccontare la propria street art e trasmettere i propri messaggi con i murales. È importante sottolineare il ruolo delle attività di educativa di strada, che saranno volte dapprima a conoscere i gruppi di ragazzi che vivono il territorio, per poi avvicinarli alla realtà del parco del Gelso. Vogliamo che le nuove generazioni vivano in modo sano il proprio tempo libero all’aria aperta. Come anche il progetto nelle aree esterne della Fornace: già dalle prossime settimane qui saranno a disposizione un pump track per skate e bike, una rete da arrampicata, una palestra all’aperto e un’area picnic e postazioni barbecue. Tutto a uso gratuito".

