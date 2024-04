Starbucks cerca baristi a Rimini

Baristi per Starbucks. Lo sbarco del colosso americano del caffè a Rimini sarà tra qualche settimana. Il locale verrà inaugurato all’interno del centro commerciale Le Befane, aggiungendosi così ai 35 già presenti in varie regioni italiane e offrendo la vasta selezione di caffè che ha reso famosa la catena, insieme a una varietà di dolci come donuts, brownies e muffin. Nel mondo gli Starbucks sono attualmente 36.171, distribuiti in 83 Paesi. Di questi, il 61% sono situati negli Stati Uniti o in Cina. La selezione dei dipendenti da adibire al nuovo Starbucks sta passando anche attraverso le pagine di ‘Lavoro per te’, dove da qualche settimana è stata pubblicata un’inserzione che riguarda la ricerca di dieci baristi. "Il barista si occupa della preparazione dei menu Starbucks. – si legge nell’annuncio – Dovrà utilizzare frullatori e mixer, eseguire operazioni di cassa e vendere prodotti di merchandiser. Il barista si dovrà anche occupare dello sbarazzo dei tavoli e della piccola pulizia dello store." L’azienda specifica, inoltre, che prima dell’apertura del negozio i candidati dovranno seguire un periodo di formazione presso uno store vicino, retribuito e spesato, della durata di quattro settimane. Il contratto sarà di apprendistato (quindi per giovani con età compresa tra i 18 e i 29 anni) da maggio fino a ottobre. Si faranno orari a tempo parziale – pari a 20, 24 o 30 ore settimanali distribuite in turni compresi tra le 7 e le 22 – con un giorno di riposo. Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail diretto dell’azienda (hr.talent.acquisition@percassi.com) oppure, dopo essersi registrati con Spid o Cie sul portale ‘Lavoro per te’, cliccare su ‘Invia candidatura’ in corrispondenza dell’annuncio. Così come prevedono le leggi vigenti, l’inserzione si rivolge a candidati ambosessi.