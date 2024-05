Stasera la finale con La Fiorita che si gioca l’Europa

Sarà l’ultima partita della stagione 2023-24 del calcio sammarinese. La finale di Coppa Titano tra Virtus e La Fiorita in programma questa sera al San Marino Stadium (calcio d’inizio alle 20.45) sarà anche il duello tra le protagoniste di questa annata a caccia dell’ennesimo trofeo. La squadra di mister Luigi Bizzotto, detentrice della coppa, punta al ’Grande slam’: dopo la Supercoppa conquistata in settembre e il campionato lo scorso aprile, i neroverdi vogliono confermare anche la coppa vinta lo scorso anno e centrare così il poker di trofei dopo un solo anno. Peraltro l’ultima squadra a fare il back-to-back è stata La Fiorita che ha vinto nelle edizioni 2012 e 2013. Le motivazioni non mancano di certo nemmeno alla squadra di Thomas Manfredini. Dopo essere stato battuto in volata con la Virtus in campionato e la finale playoff sfumata in semifinale con il Murata, l’Europa per La Fiorita passa solamente attraverso la conquista della coppa.