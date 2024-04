Strade chiuse: blindata la collina delle discoteche

Viale dei Pini chiuso a partire dalle 14, tranne che per residenti e mezzi di soccorso. Collina blindata ieri in occasione dell’evento pomeridiano del Peter Pan con dj Ralf. L’ordinanza imponeva la chiusura di viale dei Pini in due punti: all’altezza di viale Abruzzi e di viale dei Tigli, dalle 14 fino a mezzanotte. Il presidio degli accessi a carico della discoteca. A verificare come procedevano la cose ci ha pensato la polizia locale, mentre era il personale del locale a gestire l’arrivo del popolo della disco e l’accesso riservato ai residenti. Ma questa è solo una parte del piano anti-caos previsto per la collina. Nella zona l’afflusso dei clienti delle disco diventa un problema. Nel mirino il Peter Pan, per pochi metri in territorio misanese, cosa che rende complicato per l’amministrazione riccionese intervenire. Per questo c’è un’ordinanza comunale per la gestione degli afflussi, che vale anche per il Cocoricò, con cui si impone il divieto di accesso, salvo residenti, nelle vie della collina dalle 22,30 fino al mattino successivo. Soluzione che deve evitare non solo il transito delle auto, ma anche quello del popolo della notte. Le transenne dovrebbero impedire le ‘invasioni’ contestate dai residenti.

Per stare sul sicuro, in municipio stanno pensando anche ad altro. Servono risultati concreti e duraturi nel corso della stagione, per questo bisogna mettere d’accordo i gestori delle disco, quelle già aperte e quelle che devono aprire come lo Space, la cui inaugurazione è prevista il 2 giugno. Sono attesi flussi di persone considerevoli diretti in collina e in municipio vogliono mettere nero su bianco un protocollo firmato dalle discoteche. Oltre alla chiusura delle strade, per evitare problemi ai residenti, verrà chiesto ai locali anche di predisporre un adeguato servizio di vigilanza, con costi a carico delle disco, e la pulizia delle aree limitrofe ai locali. In questo caso macchine e operai verranno inviati da Hera, che poi presenterà il conto ai gestori dei locali.

Andrea Oliva