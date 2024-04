Studenti in cattedra contro la droga

Una campagna di sensibilizzazione per far conoscere ai ragazzi le conseguenze del consumo delle droghe, insegnare loro a difendersi e ad affrontare il tema con i coetanei. La lotta alla droga riparte dai banchi di scuola con il progetto Tutor per l’orientamento e la prevenzione, l’iniziativa promossa dalla comunità di San Patrignano e dalla Cameria di commercio della Romagna e da Unioncamere Emilia Romagna, col supporto dell’ufficio scolastico regionale. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti dell’istituto tecnico Leonardo da Vinci - Belluzzi di Rimini in un intenso percorso di formazione per i ragazzi, sia in aula che a San Patrignano. E l’altro ieri si è tenuto l’incontro conclusivo di questa fase del progetto, con i ragazzi e le ragazze coinvolti diventati a loro volta i tutor dei compagni per sensibilizzarli contro la droga e coinvolgerli in attività di prevenzione. Dopo la testimonianza di un ospite di Sanpa gli studenti hanno coordinato il dibattito con i coetanei, stimolando domande e riflessioni. Un progetto importante, osserva il presidente della Camera di commercio Carlo Battistini, ma che non si fermerà qui. L’anno prossimo infatti i ragazzi daranno vita a un vero e proprio centro di prevenzione con l’aiuto di San Patrignano.