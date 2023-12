Tabaccheria Cavour, dal 1936 nello stesso angolo della piazza

La Tabaccheria Cavour è entra a far parte dell’elenco delle Botteghe storiche del Comune di Rimini, come 82esima attività commerciale iscritta. Era già lì quando le bombe del 1943 distrussero il vicinissimo teatro Galli. L’attività risulta esistere dal 1936. Lo si vede chiaramente nelle foto nero degli anni ‘50 e ‘60, durante le manifestazioni e gli eventi di piazza, quando l’area fra il Palazzo dell’Arengo e il teatro Galli era un parcheggio di auto e moto. E ancora, nel 1972, compare alle spalle di Alain Delon, in alcune scene del film ‘La prima notte di quiete’, diretto da Valerio Zurlini e girato a Rimini. Da allora, attraversando diverse epoche e vicende storiche, dopo alcuni passaggi di gestione, la Tabaccheria Cavour è passata dal 2016 nelle mani di Francesca Bernardi. Al servizio di tante generazioni di riminesi, è diventata Bottega storica, un albo ideato a Rimini in seguito all’approvazione della legge sulla Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche, che offre l’opportunità alle attività con i requisiti di fregiarsi del riconoscimento di ‘bottega storica’.

Per ottenere l’iscrizione è necessario soddisfare tre condizioni principali: svolgimento da almeno 50 anni continuativi della stessa attività, nello stesso locale (o area pubblica) e con le stesse caratteristiche originarie. Radicamento nel tempo dell’attività, evidenziato da un collegamento strutturale degli arredi con l’attività svolta. Caratteristiche esteriori proprie della Bottega storica: nei locali o nell’area devono essere presenti elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, oppure elementi particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo.