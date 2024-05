Tango e libri nella Perla verde

Fine settimana all’insegna del tango argentino a Riccione, che in questi giorni propone anche eventi culturali e sportivi. Protagonisti 250 tangueros arrivati in Riviera da Europa, Canada, Stati Uniti e Italia. Il raduno ’Portegna Marathon’ è in corso da ieri al Palazzo del Turismo e si concluderà domani. L’evento è organizzato da Romagna Portegna Aps, associazione impegnata nella diffusione della cultura argentina in tutte le sue forme e in particolare nel tango. Inoltre oggi alle 17 al Centro della Pesa si terrà la presentazione di due libri, ’L’attesa’ di Italia Chianello e ’Amar d’amare’ di Giovanni Spinella che chiude la rassegna dell’associazione per la difesa del mare.